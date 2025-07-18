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Мичков занял пятое место в голосовании на лучшего игрока НХЛ до 23 лет, Демидов — 14-й

Мичков занял пятое место в голосовании на лучшего игрока НХЛ до 23 лет, Демидов — 14-й
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список лучших игроков не старше 23 лет. Хоккеисты получали баллы от журналистов в зависимости от места — первое получало 25 очков, второе — 24 и т.д.

В список вошли два российских нападающих: Матвей Мичков из «Филадельфии Флайерз» (пятое место, 188 очков) и Иван Демидов из «Монреаль Канаденс» (14-е место, 121 очко).

Полностью рейтинг лучших игроков НХЛ до 23 лет по версии североамериканских журналистов выглядит так:

1. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс» – 236 очков (три голоса за первое место).
2. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс» – 232 (один голос за первое место).
3. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс» — 229 (пять голосов за первое место).
4. Уайатт Джонстон, «Даллас Старз» – 217.
5. Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерз» — 188.
6. Адам Фантилли, «Коламбус Блю Джекетс» – 184.
7. Мэтт Нис, «Торонто Мэйпл Лифс» – 180.
8. Логан Кули, «Юта Мамонт» – 169.
9. Люк Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» – 160.
10. Юрай Слафковски, «Монреаль Канадиенс» — 141.
11. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс» – 137.
12. Дилан Гюнтер, «Юта Мамонт» – 136.
13. Логан Стэнковен, «Каролина Харрикейнз» – 122.
14. Иван Демидов, «Монреаль Канаденс» — 121.
15. Оуэн Пауэр, «Баффало Сэйбрз» – 112.
16. Уилл Смит, «Сан-Хосе Шаркс» – 93.
17. Мэйсон Мактавиш, «Анахайм Дакс» – 87.
18. Вильям Эклунд, «Сан-Хосе Шаркс» — 80.
19. Мэтти Бенирс, «Сиэтл Кракен» – 60.
20. Кент Джонсон, «Коламбус Блю Джекетс» – 59.
21. Каттер Готье, «Анахайм Дакс» – 57.
22. Брандт Кларк, «Лос-Анджелес Кингз» — 35.
23. Зак Болдук, «Монреаль Канадиенс» — 28.

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