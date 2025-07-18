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Экс-защитник системы «Вашингтона» и «Флориды» Приски подписал контракт с «Сибирью»

Экс-защитник системы «Вашингтона» и «Флориды» Приски подписал контракт с «Сибирью»
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 29-летним американским защитником Чейзом Приски. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Хоккеист провёл 349 матчей в Американской хоккейной лиге, в которых забросил 54 шайбы и отдал 130 передач. Также на счету защитника четыре матча в Национальной хоккейной лиге за «Флориду Пантерз» без набранных очков.

В сезоне-2023/2024 в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Бэрс» стал обладателем кубка Колдера и лучшим защитником-ассистентом в плей-офф (12 передач).

Приски был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Вашингтон Кэпиталз» в шестом раунде под общим 177-м номером.

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