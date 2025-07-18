Черкас — о СКА: ошибка, что отказались от Серебрякова, команда строится от вратаря

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о смене руководства армейского клуба и оценил игру команды с берегов Невы в последние сезоны.

— Сергей Михайлович, насколько для вас неожиданной стала смена руководства и тренерского штаба СКА в июне?

— Да, ситуация немножко неожиданная. Но это хоккей, тренер подвязан под результат. Если он отсутствует, идут какие-то организационные выводы, смена руководства. Ничего нового тут нет!

— У армейцев был очень сильный состав в последние годы. Анализировали для себя, чего не хватило, чтобы поставить жирную точку в плей-офф?

— Да, состав был сильный. Думаю, никто не станет спорить, что прежним руководством много хорошего сделано. Молодёжь развивалась, «вертикаль» здорово работала. Не случайно «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, а через год выступал в финале. Есть преемственность, кадры подрастали. Как показатель — не у каждого клуба по четыре человека в НХЛ уезжают.

— Далеко не у каждого.

— И это большая работа, люди росли. А чего не хватило, чтобы команда выступила более удачно? На мой взгляд, ошибка, что отказались от Серебрякова (голкипер перешёл в «Авангард». — Прим. «Чемпионата»). В любом случае команда строится от вратаря. Это даже больше 50% успеха. Если нет надёжного голкипера, то сложно рассчитывать на хороший результат, — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».