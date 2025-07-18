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«Никакой драмы нет, наоборот, есть праздник». А. Коваленко — о разгроме в «Матче года»

«Никакой драмы нет, наоборот, есть праздник». А. Коваленко — о разгроме в «Матче года»
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

— Некоторые эксперты драматично восприняли разгром звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ. Такая реакция справедлива?
— На мой взгляд, никакой драмы нет – а наоборот, есть праздник. Прежде всего из-за того, что народ в России в июле заполнил московскую арену с одной целью – посмотреть на Овечкина, Панарина и других звёзд НХЛ. Мастеров, которые играют в КХЛ, Россия будет наблюдать предстоящие девять месяцев, а вот энхаэловцев в предстоящем сезоне на родном льду больше не увидит. Поэтому я считаю, что народ получил то шоу, которое хотел. А наши звёзды КХЛ не особо напрягались. Да и было видно, что они пока далеки от формы.

— Почему? Лагеря в КХЛ вот-вот откроются, а в НХЛ до старта предсезонки – ещё два месяца…
— Сейчас в КХЛ всё совсем по-другому. Есть практически трёхмесячные отпуска. Не понаслышке знаю, что некоторые хоккеисты в этих отпусках стараются отойти от хоккея полностью – и набирают более-менее нормальную форму лишь к августу, когда стартуют официальные сборы. Визуально было видно, что некоторые игроки КХЛ ещё не отошли от отпускной формы. В том числе и отсюда крупный счёт, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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