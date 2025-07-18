«Никакой драмы нет, наоборот, есть праздник». А. Коваленко — о разгроме в «Матче года»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.
— Некоторые эксперты драматично восприняли разгром звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ. Такая реакция справедлива?
— На мой взгляд, никакой драмы нет – а наоборот, есть праздник. Прежде всего из-за того, что народ в России в июле заполнил московскую арену с одной целью – посмотреть на Овечкина, Панарина и других звёзд НХЛ. Мастеров, которые играют в КХЛ, Россия будет наблюдать предстоящие девять месяцев, а вот энхаэловцев в предстоящем сезоне на родном льду больше не увидит. Поэтому я считаю, что народ получил то шоу, которое хотел. А наши звёзды КХЛ не особо напрягались. Да и было видно, что они пока далеки от формы.
— Почему? Лагеря в КХЛ вот-вот откроются, а в НХЛ до старта предсезонки – ещё два месяца…
— Сейчас в КХЛ всё совсем по-другому. Есть практически трёхмесячные отпуска. Не понаслышке знаю, что некоторые хоккеисты в этих отпусках стараются отойти от хоккея полностью – и набирают более-менее нормальную форму лишь к августу, когда стартуют официальные сборы. Визуально было видно, что некоторые игроки КХЛ ещё не отошли от отпускной формы. В том числе и отсюда крупный счёт, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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