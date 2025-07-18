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Лямкин — об Арефьеве: Максим габаритный, хороший вратарь, своего шанса заслуживает

Лямкин — об Арефьеве: Максим габаритный, хороший вратарь, своего шанса заслуживает
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался об игре голкипера казанского клуба Максима Арефьева.

– Тревожно и за вратарскую позицию: Билялов восстанавливается после травмы, Мифтахов уехал в НХЛ. Как заходить в сезон?
– В принципе, у нас есть хорошие молодые вратари в обойме, им можно дать шанс, хотя бы временно подменять Тимура, а он был бы для них наставником. Максим Арефьев хорош, а Тимур готов играть помногу и долго, он готов к серьёзным нагрузкам, не раз доказывал, что он сильный вратарь. Основная ставка идёт на него, а ему мы доверяем.

– Как команда играла с Арефьевым в воротах? Чувствовалась уверенность либо боялись за каждый бросок?
– Максим красавец на самом деле, с ЦСКА нас прямо выручил. Он всю игру тащил, мог даже засушить её, жаль, немного не повезло. Если бы первый матч в карьере сыграл, да ещё и сразу «на ноль»… Ох! Вообще нереальная игра была с его стороны, и с «Сочи» он здорово выглядел. Габаритный, хороший вратарь, шанса своего он точно заслуживает, — сказал Лямкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Лямкиным читайте на «Чемпионате»:
«Как принц, приеду и сниму проклятие с «Торонто»?» Интервью с лучшим защитником «Ак Барса»
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