«Живая легенда, не стал бы сравнивать себя с Ильёй». Лямкин — о Никулине

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин отреагировал на сравнение с легендой казанского клуба Ильёй Никулиным.

– Вас сравнивают с Ильёй Никулиным, в частности, такие сравнения делал генеральный менеджер команды Марат Валиуллин. Вам эти сравнения льстят?

– Это живая легенда хоккея, команды. Я и Никулин пока люди совсем разного уровня, порядка. Игрок другого уровня, легенда для «Ак Барса» наравне с Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым, великий человек. Не стал бы себя сравнивать с Ильёй, мне ещё лет пять-семь нужно сыграть на том же уровне, как в прошлом году, чтобы позволять себе такие сравнения. А не один хороший сезон выдать.

– И взять всё-таки ещё один Кубок Гагарина?

– Разумеется, и не один. Без побед легендами не становятся. Тот «Ак Барс» той эпохи – сильнейшая команда нашей страны, сильнейшие игроки по эту сторону океана, ездили на чемпионаты мира, Олимпиаду. Серьёзнейшие люди, я пока даже и близко не там. Но стремление есть, конечно, — сказал Лямкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.