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Лямкин — о Мифтахове: пожелали ему удачи в НХЛ, будем верить и болеть

Лямкин — о Мифтахове: пожелали ему удачи в НХЛ, будем верить и болеть
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал отъезд вратаря Амира Мифтахова в Национальную хоккейную лигу. Голкипер продолжит карьеру в «Каролине Харрикейнз».

– Говоря о прошлом, успели попрощаться с Амиром Мифтаховым?
– Да пока даже соскучиться сильно не успел, вот и сейчас он был с нами в раздевалке на «Матче года», хоть и не играл. Пожелали ему все удачи, он отписал в группу, объяснил ребятам своё решение, никаких обид. Он же не к конкурентам даже, а в НХЛ, за мечтой, хочется, чтобы у него там всё сложилось, мы будем верить и болеть за него. У каждого своя дорога, да и мечта попробовать себя в НХЛ есть почти у всех.

– То есть с пониманием отнеслись?
– Конечно, а как иначе? Никаких обид, обычный спортивный процесс, — сказал Лямкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Лямкиным читайте на «Чемпионате»:
«Как принц, приеду и сниму проклятие с «Торонто»?» Интервью с лучшим защитником «Ак Барса»
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