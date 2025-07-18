Лямкин — о Мифтахове: пожелали ему удачи в НХЛ, будем верить и болеть

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал отъезд вратаря Амира Мифтахова в Национальную хоккейную лигу. Голкипер продолжит карьеру в «Каролине Харрикейнз».

– Говоря о прошлом, успели попрощаться с Амиром Мифтаховым?

– Да пока даже соскучиться сильно не успел, вот и сейчас он был с нами в раздевалке на «Матче года», хоть и не играл. Пожелали ему все удачи, он отписал в группу, объяснил ребятам своё решение, никаких обид. Он же не к конкурентам даже, а в НХЛ, за мечтой, хочется, чтобы у него там всё сложилось, мы будем верить и болеть за него. У каждого своя дорога, да и мечта попробовать себя в НХЛ есть почти у всех.

– То есть с пониманием отнеслись?

– Конечно, а как иначе? Никаких обид, обычный спортивный процесс, — сказал Лямкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.