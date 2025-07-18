Лямкин: моя мечта — сыграть за «Тампу» или «Торонто». Приеду в «Торонто», и сразу победим

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал о мечте сыграть в Национальной хоккейной лиге за «Тампа-Бэй Лайтнинг» или «Торонто Мэйпл Лифс».

– Сами не хотели бы попробовать себя в НХЛ? Особенно после прорыва в прошлом сезоне.

– Так это вот именно что один сезон. Вот если закреплю этот успех – уже подумаю.

– Теоретически в какой команде хотели бы себя видеть? Наверняка была любимая команда детства?

– Я не задрафтован, где угодно могу сыграть, по идее. Мечта, наверное, сыграть за «Тампу» или «Торонто».

– Возможно, именно Лямкина не хватает «Торонто», чтобы взять Кубок Стэнли?

– Я, как принц, приеду и сниму с них это проклятие? Приеду, и сразу победим. Кто знает. Никто не знает, чего не хватает «Торонто» для побед, — сказал Лямкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.