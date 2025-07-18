Голкипер Достал прокомментировал новый контракт с «Анахаймом» на общую сумму $ 32,5 млн

Чешский вратарь Лукаш Достал прокомментировал новый пятилетний контракт с «Анахайм Дакс» на общую сумму $ 32,5 млн.

«Это, конечно, большая честь. Я всегда смотрю на себя в зеркало и вижу парня из деревни, в которой живёт 300 человек. И это всегда хорошее напоминание о том, что если у вас есть мечта и вы хотите её осуществить, то всегда есть возможность это сделать.

Конечно, для меня это большой рубеж, но вся проделанная работа – это своего рода награда. Однако впереди нас ждёт ещё долгий путь. Наша команда растёт. Я искренне верю в это и именно поэтому договорился о долгосрочном контракте. Я действительно доверяю ядру команды, которое у нас сложилось, и я действительно верю, что для фанатов «Дакс» настанут очень интересные времена. Поэтому я с нетерпением жду будущего», — цитирует Достала сайт «Анахайма».