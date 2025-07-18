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Нападающий СКА Андронов рассказал, как использует опыт американского спецназовца

Нападающий СКА Андронов рассказал, как использует опыт американского спецназовца
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Нападающий СКА Сергей Андронов рассказал о восстановительных процедурах и опыте улучшения режима от американского спецназовца.

– Какие восстановительные процедуры используете?
– Я использую роллы, мячи, массажёры — все точечные вещи. Это уже как часть рутинного ухода за телом. Но если говорить о восстановлении на системном уровне, то с возрастом я пришёл к тому, что самое важное — это сон. Если у меня есть достаточно сна, если он качественный, то это основа. Ну и питание. Питание — это настолько очевидно и избито, что, думаю, не нужно снова это проговаривать. Но в моей системе восстановления — это, безусловно, сон.

– Если вы встаёте в 5:30–5:40, то во сколько нужно ложиться, чтобы высыпаться?
– Я стараюсь ложиться в 10 вечера. Пытаюсь. Летом это, конечно, непросто — дети, хочется провести с ними время. Но в идеале — в 10 уже спать.

– Вам 7,5 часов хватает?
– Да, вполне. Я, кстати, читал интересную статью, её написал американский спецназовец. У них, понятно, очень высокая нагрузка и мало сна. Так вот, у них был такой протокол: вставать всегда в одно и то же время — например, в пять утра — независимо от того, когда ты лёг. Организм привыкает. Когда у тебя есть точное понимание, что подъём в пять, ты ложишься — пусть даже в 10 или в 11 — и организм сам отключается, не тратит время на внутренний диалог «спать или думать о чём-то». Он понимает: надо восполнить ресурсы, быстро, эффективно. Насколько это научно доказано — не знаю. Но мне кажется, это действительно работает. Может, на ментальном уровне, — цитирует Андронова «ВсеПроСпорт».

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