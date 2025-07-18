Ветеран СКА: КХЛ надо заключать с НХЛ соглашение, ограничивающее выезд россиян

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался за ограничение на отъезд из КХЛ в НХЛ молодых российских хоккеистов.

— Перспективные молодые вратари тоже не панацея. Могут отправиться в любой момент за океан. Не правильнее ли здесь сделать ставку на голкипера, который точно не сорвётся в НХЛ?

— Таких вратарей, которые точно не поедут, просто нет. У каждого игрока есть агент, и ему в случае успешного выступления выгодно отправить своего клиента сразу в НХЛ. Прежде всего по деньгам — получит свои проценты. Плюс для имиджа полезно: раз один уехал — прибавится желающих с ним работать. Другой вопрос, что КХЛ надо заключать с НХЛ некое соглашение, которое бы ограничивало выезд российских хоккеистов — хотя бы до 23 лет.

— Сложный вопрос.

— Но надо разговаривать, искать какие-то выходы в этом плане. И КХЛ, и федерация должны в этом направлении работать. Понятно, что с учётом политической обстановки всё не так просто. Но самое интересное, что наши команды сейчас нигде не выступают, а всё равно много игроков, которых привлекают североамериканские клубы. Это говорит, что у нас хороший уровень молодёжи. Надо отдать должное Ротенбергу, он тому же Демидову дал возможность, разглядел его. Как и Бардакова. Не думаю, что он попал бы в НХЛ из «Витязя», — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».