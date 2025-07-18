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«Тут думать не надо, надо работать». Шалунов — о повторении триумфа в Кубке Гагарина

«Тут думать не надо, надо работать». Шалунов — о повторении триумфа в Кубке Гагарина
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов высказался о возможности завоевать второй Кубок Гагарина подряд.

– Игроки «Локомотива» и «Трактора», как никто другой, прочувствовали все прелести удлинения сезона КХЛ. Сложно ли было физически и морально?
– Когда ты выигрываешь, то всё кажется легко. Послевкусие классное остаётся. Но сезон растянули, да. Наверное, хотелось бы немного побольше интенсивности. В конце сезона у нас последних игр десять было так, что одну играешь, три дня не играешь, потом один матч и снова четыре дня без игр. Но я знаю, что календарь составляют умные люди, и подстроиться под всех просто невозможно. Если порассуждать на эту тему, то у меня ещё были мысли о том, что если удлиняют на месяц чемпионат, то старт тоже надо сдвигать вперёд. Не на два дня, а на больше, недели на две. Тогда интенсивность игр тоже будет.

– Думаешь, будет тяжело повторить историю?
– Тут думать не надо, надо работать. У нас все карты на руках. Ребята почти все остались. Руководству удалось сохранить костяк. Да, новый тренерский штаб. Но мы знаем, что это сильные специалисты, требовательные, и мы к этому готовы. У нас команда максималистов, — заявил Шалунов.

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