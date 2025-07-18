«Некоторым из КХЛ стоит извлечь урок». А. Коваленко — о разнице в подготовке игроков с НХЛ

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о разнице в подготовке хоккеистов в КХЛ и НХЛ.

«Многое зависит от профессионализма. Несколько месяцев назад летал в Сан-Хосе, был в расположении «Шаркс». Встретился со своим давним товарищем Джо Торнтоном, с которым играл в одном звене в «Бостоне» и который несколько лет назад завершил свою карьеру, его свитер – под сводами арены «Шаркс». Тем не менее он по-прежнему три раза в неделю приходит в зал «акул» и по полной программе нагружается.

Та же ситуация со многими нынешними мастерами НХЛ. Ни у кого нет длительных отпусков, никто летом не запускает себя до нулевой формы. Наоборот, идут регулярные нагрузки, которые позволяют всё время находиться в тонусе. Эти люди в сентябре приходят в тренировочный лагерь – и уже через неделю в полном порядке в выставочных играх.

Именно это мы и увидели в Москве на прошлой неделе, 3:15 это доказали. Думаю, что в КХЛ некоторым ребятам имеет смысл извлечь из этого урок – и немного изменить свой летний режим», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.