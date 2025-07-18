Форвард «Авангарда» Ткачёв: желание тренера-иностранца значит больше обещания руководства

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв коротко высказался о ситуации в омском клубе. Напомним, по слухам, главный тренер «ястребов» Ги Буше заявлял руководству команды, что форвард должен покинуть клуб.

«Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба», — цитирует Ткачёва телеграм-канал хоккейного агента Шуми Бабаева, который представляет интересы хоккеиста.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков.

«Ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.