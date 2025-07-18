Вратарь Антон Худобин рассказал о своих ощущениях от участия в финале Кубка Стэнли — 2020 в составе «Даллас Страз». Напомним, в финальной серии «звёзды» уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4.

— Как вы восприняли игру в финале Кубка Стэнли 2020 года, став основным вратарём в серии плей-офф?

— Воспринимал всё абсолютно нормально. Понимал, что если травмы и если вдруг что — то я должен быть готов на 100%. Конечно, это ответственность. Хорошая ответственность, интересная ответственность. По‑моему, я даже неплохо справился с этой ответственностью. Поэтому всё было замечательно, всё было хорошо. То есть не было никаких сюрпризов, — приводит слова Худобина сайт агентства Winners.