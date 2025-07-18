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«Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым

«Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым
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Хоккейный клуб «Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым, сообщает пресс-служба омского клуба.

«К сожалению, в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет манёвров для иных действий. Мы очень благодарны Владимиру за все годы выступления в составе родного клуба и желаем успешного продолжения карьеры», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

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