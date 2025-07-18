Агент Ткачёва: никакого диалога нет, «Авангард» расторгает контракт по своей инициативе

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, рассказал о ситуации с контрактом хоккеиста и омского «Авангарда».

— Расскажите, что происходит в истории с «Авангардом» и Владимиром Ткачёвым и какова ваша позиция?

— В клубе расторгают контракт с Владимиром Ткачёвым по своей инициативе. Никакой позиции и переговоров нет.

— Но на официальных ресурсах омичей написано, цитирую, «хоккейный клуб «Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым».

— Удивительно слышать от «Авангарда», что они ведут с нами какой-то диалог по расторжению. Никакого диалога нет. Есть регламент, пусть ему следуют. Всё. Никакого диалога, повторюсь, нет, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, соглашение Ткачёва с омским «Авангардом» действует до 31 мая 2030 года.