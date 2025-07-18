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Бабаев — о конфликте Ткачёва с Ги Буше: у нас молятся на иностранцев, им всё дозволено

Бабаев — о конфликте Ткачёва с Ги Буше: у нас молятся на иностранцев, им всё дозволено
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, рассказал о недопонимании хоккеиста и главного тренера омичей Ги Буше.

— Судя по публикациям, у Владимира Ткачёва недопонимание и конфликт с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.
— Не у Владимира недопонимание к Ги Буше, а у к Ги Буше недопонимание к Владимиру. Удивительно, что у нас позволительно такое поведение иностранного тренера к российскому игроку. У нас молятся на иностранцев, поэтому им всё дозволено, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее стало известно, что «ястребы» обсуждают расторжение контракта с Владимиром Ткачёвым. Соглашение форварда с омским «Авангардом» действует до 31 мая 2030 года.

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