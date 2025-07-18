Генменеджер «Авангарда» сообщил, что контракт Владимира Ткачёва будет расторгнут

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что контракт нападающего Владимира Ткачёва будет расторгнут.

– Появилась цитата Владимира Ткачёва относительно его ситуации в «Авангарде». Как её можете прокомментировать?

– В принципе клубом принято решение расстаться с Владимиром – расторгнуть контракт с выплатой компенсации. К сожалению, в текущих реалиях комплектования команды его контракт тяжёлый, он сковывает все наши возможности. Для усиления других линий нам необходимы деньги, которых на данный момент у нас нет. Это сложнейшее решение. Понимаем все его заслуги перед клубом и городом. Увы, но пришлось действовать так, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.