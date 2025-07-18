Сопин — о пересмотре контракта Ткачёва: переговоры не увенчались успехом

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о ходе переговоров по пересмотру контракта нападающего Владимира Ткачёва.

– Можно ли было пересмотреть контракт Ткачёва или сторона игрока не поддержала эту позицию?

– Переговоры не увенчались успехом, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с омским «Авангардом» действует до 31 мая 2030 года.

«Ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.