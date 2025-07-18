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В «Авангарде» ответили на вопрос, желал ли Ги Буше ухода Ткачёва из клуба

В «Авангарде» ответили на вопрос, желал ли Ги Буше ухода Ткачёва из клуба
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, желал ли главный тренер омского клуба Ги Буше ухода нападающего Владимира Ткачёва из команды.

– Ги Буше действительно не хотел его видеть?
– Я рассматриваю вопрос со своей стороны, а этот вопрос мы уже обязательно зададим Ги, когда он приедет, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с омским «Авангардом» действует до 31 мая 2030 года.

«Ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.

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