В «Авангарде» ответили на вопрос, желал ли Ги Буше ухода Ткачёва из клуба

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, желал ли главный тренер омского клуба Ги Буше ухода нападающего Владимира Ткачёва из команды.

– Ги Буше действительно не хотел его видеть?

– Я рассматриваю вопрос со своей стороны, а этот вопрос мы уже обязательно зададим Ги, когда он приедет, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с омским «Авангардом» действует до 31 мая 2030 года.

«Ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.