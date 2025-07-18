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«Живая легенда». Главный тренер «Спартака» Жамнов — о рекорде Овечкина

«Живая легенда». Главный тренер «Спартака» Жамнов — о рекорде Овечкина
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о рекорде капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Он установил рекорд, который неизвестно когда будет побит и будет ли вообще кем-то превзойдён. Когда я играл в НХЛ, то в те годы я не представлял, что рекорд Уэйна Гретцки кто-то сможет побить. Но у нас в стране родился такой уникум и сделал это. Он заслуживает этого внимания у нас на родине. Овечкин — живая легенда. Он всё ещё играет в хоккей. Наверняка Александр установит ещё более высокую планку для тех, кто попробует побить уже его рекорд», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

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