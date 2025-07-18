Минское «Динамо» обменяло спортивные права на 21-летнего нападающего в «Трактор»

Минское «Динамо» обменяло спортивные права на 21-летнего нападающего Даниила Боуроша в «Трактор», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Взамен команда получит денежную компенсацию.

21-летний Боурош провёл в составе «Динамо» одну игру в рамках предсезонных игр перед чемпионатом-2024/2025, результативных баллов не набрал. Минувший сезон хоккеист провел в белорусской Экстралиге, выступая за «Динамо-Молодечно», записав в свой актив 20 (6+14) очков в 52 встречах с учётом плей-офф.

Напомним, ранее стало известно, что канадский форвард Пьеррик Дюбе подписал соглашение с челябинским «Трактором» до конца сезона-2025/2026.