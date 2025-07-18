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«Не уровень отца по мастерству, но гены есть». Черкас — о Ларионове-младшем в СКА

«Не уровень отца по мастерству, но гены есть». Черкас — о Ларионове-младшем в СКА
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал приход в армейский клуб Игоря Ларионова-младшего — сына главного тренера команды с берегов Невы.

– Сложно ли будет Ларионову-младшему адаптироваться в этой команде? Он игрок уровня СКА?
– Смотрел некоторые матчи «Торпедо» в прошлом сезоне, и местами Игорь выглядел очень неплохо. Грамотный, умный форвард, многое будет зависеть от его партнёров… Скажу так: это не усиление команды, скорее, обновление. Появились новые люди на месте тех, кто уехал. Понятно, что многие делают акцент на том, что он сын главного тренера.

– А как иначе?
– Я всем говорю: давайте, ребята, потерпим и посмотрим, как он будет развиваться и выступать за СКА. На самом деле он играть может. Парень умненький. Как и отец. Ларионов-старший тоже не мог похвастать большими габаритами, но всё видел, здорово катался. Попробуй с ним что-то сделать. Раскидывал противников влево, вправо. Игорь Игоревич по своему мастерству – не уровень отца, но гены всё равно есть, — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».

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