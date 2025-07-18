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«Спартак» заключил контракт с нападающим Станиславом Яровым

«Спартак» заключил контракт с нападающим Станиславом Яровым
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«Спартак» заключил контракт с нападающим Станиславом Яровым — с игроком подписано двустороннее соглашение на два года, до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Напомним, ранее красно-белые получили права на игрока в обмен на денежную компенсацию в «Витязь».

За три сезона в составе «Витязя» 21-летний Яровой провёл 133 игры в КХЛ, набрав 39 (22+17) очков, и дважды признавался лучшим новичком недели в лиге. Также в 2023 году нападающий с правым хватом был выбран в четвёртом раунде драфта НХЛ клубом «Каролина Харрикейнз» под общим 126-м номером.

Ранее «Спартак» заключил соглашение с американским защитником Джоуи Кином.

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