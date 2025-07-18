Форвард «Филадельфии» Кейтс: если все прибавят, то у нас будет шанс на выход в плей-офф

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Ноа Кейтс заявил, что у команды есть шанс выйти в плей-офф в предстоящем сезоне, а также поделился мнением о новом главном тренере Рике Токкете.

«У меня ощущение нового старта после продления контракта. Не только для меня лично, но и для команды в целом – с новым тренерским штабом и персоналом. Что я думаю о Рике Токкете? Прежде всего это новый голос в раздевалке. Он сам играл за «Филадельфию», и это много значит. Я слышал о нём много хорошего, и сама возможность поработать с ним – это очень интересно.

Ещё пару лет назад я был новичком, а теперь уже участвую в собраниях лидеров команды, где меня слушают. Это новая ответственность, однако мне это нравится. Я стараюсь делать всё возможное, чтобы внести свой вклад в развитие этой организации – и на льду, и за его пределами.

В позапрошлом сезоне мы были близки к выходу в плей-офф, в прошлом немного сдали позиции. Но это уже позади. У нас много новых лиц. Если все прибавят и будут стараться изо всех сил, то у нас есть шанс попасть в плей-офф», – цитирует Кейтса официальный сайт НХЛ.