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Мильштейн: Андреянов решил развиваться в России, он пойдёт по стопам Ильи Сорокина

Мильштейн: Андреянов решил развиваться в России, он пойдёт по стопам Ильи Сорокина
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Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских хоккеистов, высказался о подписании пятилетнего контракта вратарём Петром Андреяновым с ЦСКА. Напомним, голкипер был выбран «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде драфта НХЛ — 2025 под общим 20-м номером.

«Петя решил развиваться в России. Он пойдёт по стопам Ильи Сорокина, многие ребята развиваются в России и приезжают в Северную Америку готовыми вратарями, чтобы играть в основной команде. Думаю, Петя очень сильно поможет ЦСКА сейчас. Желаю ему в ближайшие годы выиграть трофей с армейцами. Он сначала докажет здесь, а потом уедет в НХЛ», — приводит слова Мильштейна Legalbet.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Напомним, Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ 2025 года. В КХЛ Андреянов пока не провёл ни одной встречи.

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