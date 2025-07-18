Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Илья Самсонов во второй раз стал отцом

Голкипер Илья Самсонов во второй раз стал отцом
Комментарии

Российский вратарь Илья Самсонов на своей странице в социальных сетях сообщил, что у него родился сын. 28-летний голкипер стал отцом во второй раз. Ребенка назвали Максим.

«Добро пожаловать в наш мир, Максик. Мы тебя очень сильно любим!» — написал Самсонов.

Хоккеист женился на Наталье Семёновой в 2019 году. В 2023 году у них родился первый сын — Мирослав.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Вегас Голден Найтс», 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов НХЛ. В минувшем сезоне Самсонов провёл 29 встреч в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.

Материалы по теме
Sportsnet: Самсонову придётся снизить контрактные ожидания для продолжения карьеры в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android