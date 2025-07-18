Голкипер Илья Самсонов во второй раз стал отцом

Российский вратарь Илья Самсонов на своей странице в социальных сетях сообщил, что у него родился сын. 28-летний голкипер стал отцом во второй раз. Ребенка назвали Максим.

«Добро пожаловать в наш мир, Максик. Мы тебя очень сильно любим!» — написал Самсонов.

Хоккеист женился на Наталье Семёновой в 2019 году. В 2023 году у них родился первый сын — Мирослав.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Вегас Голден Найтс», 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов НХЛ. В минувшем сезоне Самсонов провёл 29 встреч в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.