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Артюхин: было бы здорово возродить «Атлант», нашей лиге не хватает подмосковных команд

Артюхин: было бы здорово возродить «Атлант», нашей лиге не хватает подмосковных команд
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин заявил, что было бы неплохо возродить мытищинский «Атлант» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и отметил, что в Мытищах хоккей развивается.

«Было бы здорово возродить «Атлант». Не хватает этих подмосковных команд в нашей лиге. Дворцы есть, интерес болельщиков присутствует. В Мытищах, когда команда давала результат, когда менее успешно выступала, всегда были люди на трибунах.

В Мытищах любят хоккей, он там развивается. Там хорошая детская школа. У «Витязя» то же самое. Самое интересное, что развитие есть, детские школы живут. А вот команд в КХЛ, к сожалению, нет. Очень обидно, что так получается. «Куньлунь» не был таким суперпопулярным в Мытищах. На топовые команды люди приходили, однако на середняков уже было меньше зрителей.

Для меня «Витязь» тоже не последний клуб, который дал мне дорогу в жизнь. Я был у самых истоков. Обидно, что команда развалилась. Будем надеяться, что со временем будет решён финансовый вопрос в клубах. «Атлант» и «Витязь» – важная часть Подмосковья», — цитирует Артюхина Legalbet.

«Атлант» возник в 2005 году. В сезоне-2010/2011 впервые в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина, где проиграл «Салавату Юлаеву» и стал серебряным призёром КХЛ. В 2015 году из-за отсутствия спонсора клуб был расформирован. В Молодёжной хоккейной лиге выступает клуб «Атланты».

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