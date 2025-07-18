Алексей Макеев оценил разгромное поражение звёзд КХЛ в «Матче года»
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Нападающий клубов КХЛ Алексей Макеев прокомментировал разгромное поражение звёзд КХЛ от российских игроков НХЛ со счётом 3:15 в «Матче года».
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5) 1:1 Ковальчук – 04:27 1:2 Панарин – 04:57 (5x5) 2:2 Кравцов – 08:05 (5x5) 2:3 Свечников – 10:30 (5x5) 3:3 Голдобин – 16:57 (5x5) 3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5) 3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5) 3:6 Марченко – 21:56 (5x5) 3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5) 3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5) 3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5) 3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5) 3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5) 3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5) 3:13 Мичков – 45:50 (5x5) 3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5) 3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)
– Думаю, всех эти 3:15 удивили. Всё-таки матч был благотворительным, плюс для шоу-эффектов. В таких ситуациях разгромов обычно не бывает.
– Как такой счёт объясните?
– Это раньше в КХЛ мы садились на сборы в первой половине июля. Теперь открытие лагерей – в августе, поэтому не все ребята ещё на пике своих возможностей. А когда ты не совсем в форме, решающим фактором становится чистое мастерство, – приводит слова Макеева Russia-Hockey.
Впервые подобная игра состоялась в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.
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