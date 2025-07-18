Алексей Макеев оценил разгромное поражение звёзд КХЛ в «Матче года»

Нападающий клубов КХЛ Алексей Макеев прокомментировал разгромное поражение звёзд КХЛ от российских игроков НХЛ со счётом 3:15 в «Матче года».

– Думаю, всех эти 3:15 удивили. Всё-таки матч был благотворительным, плюс для шоу-эффектов. В таких ситуациях разгромов обычно не бывает.

– Как такой счёт объясните?

– Это раньше в КХЛ мы садились на сборы в первой половине июля. Теперь открытие лагерей – в августе, поэтому не все ребята ещё на пике своих возможностей. А когда ты не совсем в форме, решающим фактором становится чистое мастерство, – приводит слова Макеева Russia-Hockey.

Впервые подобная игра состоялась в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.