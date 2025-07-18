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Форвард «Амура» Филатьев: Малкин показывает высокий уровень, Овечкин — просто великий

Форвард «Амура» Филатьев: Малкин показывает высокий уровень, Овечкин — просто великий
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Нападающий «Амура» Александр Филатьев рассказал, кого считает наиболее интересными игроками в НХЛ.

– В юности ты говорил, что смотрел за игрой Овечкина и Малкина, но затем переключился на Макдэвида…
– Они все – уникальные хоккеисты, на протяжении всей карьеры играют за один клуб – это большая редкость сейчас. Малкин показывает высокий уровень и нестандартную игру, Овечкин – просто великий. Каждый год – новый рекорд, образец для многих поколений игроков.

Про Макдэвида говорят, что он человек с другой планеты. Не понимаю, как он это всё делает на льду. У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения, как будто бы все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке. Сейчас приятно наблюдать за Панариным, Капризовым, Кучеровым и Маккинноном, они делают на льду просто какие-то чудеса, – цитирует Филатьева официальный сайт «Амура».

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