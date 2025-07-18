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«Так уже было в НБА». Глава профсоюза игроков НХЛ — о коллективном соглашении

«Так уже было в НБА». Глава профсоюза игроков НХЛ — о коллективном соглашении
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Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш ответил, будет ли при новом коллективном соглашении (СВА) больше переходов игроков.

— Как вы думаете, при новом коллективном соглашении мы увидим больше переходов игроков?
— Я думаю, что это своего рода тактика ожидания. Многие люди ожидали значительных переходов в этом году, но их было не так много, как многие предполагали. Пока рано делать выводы, и, вероятно, к концу следующего сезона у нас будет лучшее понимание того, что это может значить. Потолок зарплат вырастет до $ 104 млн на сезон-2026/2027, а затем, в следующем сезоне, запланирован до $ 113,5 млн.

Так что ранее такие повышения мы ещё не видели в хоккее, но это уже было в НБА, однако для нас также важно, чтобы гарантии… Так что сейчас мы находимся в хорошей ситуации, и у нас есть уверенность в том, что всё может стать лучше, если экономическая ситуация останется неплохой, доходы будут стабильными, и всё будет хорошо, — приводит слова Уолша издание RG.

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