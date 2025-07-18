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«Барыс» объявил о заключении пробных контрактов с 12 хоккеистами

«Барыс» объявил о заключении пробных контрактов с 12 хоккеистами
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Хоккейный клуб «Барыс» в своём телеграм-канале сообщил о заключении пробных контрактов с 12 игроками. Соглашения будут действовать до 31 августа 2025 года.

Пробные контракты заключены со следующими хоккеистами:

вратарь: Джохар Дударкиев;

защитники: Мади Диханбек, Бейбарыс Оразов, Кирилл Никитин;

нападающие: Руслан Оспанов, Семён Симонов, Кирилл Ляпунов, Кирилл Канкин, Николай Шульга, Адиль Бейсембаев, Асанали Русланулы, Владимир Корчагин.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Барыс» завершил регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков и став худшей командой конференции.

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