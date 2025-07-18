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Свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки, стал экспонатом Зала хоккейной славы

Свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки, стал экспонатом Зала хоккейной славы
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Свитер российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, стал экспонатом Зала хоккейной славы в Торонто. Пресс‑служба музея опубликовала фото джерси, которое представлено в экспозиции «НХЛ сегодня».

Фото: Зал хоккейной славы

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Александр забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки (894 гола). После сезона-2024/2025 у 39-летнего Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.

Ранее Александр Овечкин стал обладателем престижной премии ESPY 2025 за лучшее достижение/рекорд года.

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