Бывший арбитр Кулаков возглавил отдел организации судейства в ФХР

Бывший арбитр Сергей Кулаков назначен на должность руководителя отдела организации судейства чемпионатов, всероссийских соревнований и турниров ФХР. Об этом сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.

«Назначение Кулакова на руководящую должность — это важный шаг в укреплении системы судейства в российском хоккее. Его богатый опыт, авторитет среди коллег и глубокое понимание игры станут надёжной основой для дальнейшего развития и повышения качества судейства на всех уровнях», — говорится в заявлении ФХР.

Сообщается, что в новой должности Кулаков будет курировать организацию судейства на всех этапах чемпионатов России и всероссийских турниров – ВХЛ, ЖХЛ, НМХЛ и СХЛ, отвечать за их подготовку, координировать их работу на соревнованиях, а также участвовать в разработке методических материалов, программ повышения квалификации судей и подготовки новых кадров.

С момента основания Континентальной хоккейной лиги в 2008 году Кулаков провёл 923 игры в роли главного арбитра. В разные годы он неоднократно входил в десятку лучших судей по итогам сезона. Также Сергей обслуживал матчи чемпионатов мира в 2000 и 2001 годах и работал на Олимпийских играх 2002 года.