Главный тренер «Спартака» Жамнов объяснил переход форварда Локтионова в СКА

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал переход нападающего Андрея Локтионова в СКА. Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

«Так бывает в хоккее, это нормально. «Спартак» сделал своё предложение, но он выбрал другой вариант. Мы разговаривали с Андреем. Я его прекрасно понимаю, отношусь к этой ситуации нормально. Андрей сделал многое для «Спартака» за те два сезона, что он отыграл под руководством нашего тренерского штаба, и лично я ему признателен за всё. Желаю ему удачи», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

Локтионов за прошлый сезон в составе «Спартака» набрал 33 (17+16) очка в 64 матчах регулярки и 10 (2+8) очков в 12 играх плей-офф. Всего в КХЛ 35-летний нападающий провёл 623 встречи, в которых набрал 316 очков — забросил 122 шайбы и отдал 194 результативные передачи.