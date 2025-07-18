Александр Овечкин посетил матч московского «Динамо» с «Балтикой»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присутствует на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой». Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'
Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале РПЛ.
Напомним, 39-летний нападающий является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.
В минувшем сезоне Овечкин превзошёл легендарный рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами.
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