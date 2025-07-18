ФК «Динамо» отреагировал на присутствие Овечкина на матче с «Балтикой»

Футбольный клуб «Динамо» Москва оценил поддержку нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с калининградской «Балтикой». Встреча проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу балтийцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале опубликовала фото хоккеиста на трибунах «ВТБ Арены». «Смотрите, кто открывает сезон вместе с нами. Рады видеть на родном стадионе, Ови!» — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Москва

Напомним, 39-летний нападающий является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.