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ФК «Динамо» отреагировал на присутствие Овечкина на матче с «Балтикой»

ФК «Динамо» отреагировал на присутствие Овечкина на матче с «Балтикой»
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Футбольный клуб «Динамо» Москва оценил поддержку нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с калининградской «Балтикой». Встреча проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу балтийцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'    

Пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале опубликовала фото хоккеиста на трибунах «ВТБ Арены». «Смотрите, кто открывает сезон вместе с нами. Рады видеть на родном стадионе, Ови!» — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Москва

Напомним, 39-летний нападающий является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.

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