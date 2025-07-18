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Защитник «Анахайма» Хеллесон подписал новый двухлетний контракт с клубом на $ 2,2 млн

Защитник «Анахайма» Хеллесон подписал новый двухлетний контракт с клубом на $ 2,2 млн
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«Анахайм Дакс» заключил новое двухлетнее соглашение с защитником Дрю Хеллесоном. Об этом сообщает пресс-служба «уток».

Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети X (ранее Twitter), общая сумма контракта составляет $ 2,2 млн (кэпхит $ 1,1 млн).

24-летний американский защитник был в статусе ограниченно свободного агента и ранее подал запрос на арбитраж. Стороны смогли договориться до слушаний. В прошлом сезоне Хеллесон набрал 13 (4+9) очков в 56 матчах. Он стал лучшим среди защитников «Дакс» и новичков-защитников НХЛ по показателям полезности.

Хеллесон был выбран «Колорадо Эвеланш» под общим 47-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

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