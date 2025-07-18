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«Сочи» расторг контракт с форвардом Егором Спиридоновым

«Сочи» расторг контракт с форвардом Егором Спиридоновым
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Хоккейный клуб «Сочи» в своём телеграм-канале объявил о расторжении контракта с нападающим Егором Спиридоновым по соглашению сторон.

«Благодарим Егора за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата КХЛ, где не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 8 минут 5 секунд. Всего на счету Спиридонова 85 матчей в КХЛ, в которых он забил два гола и сделал одну передачу. Егор выступал за «Металлург», СКА и «Сибирь».

В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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