Черкас: Кузнецов — мастер, звезда даже по меркам НХЛ, единственный вопрос — его травмы

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о будущем нападающего Евгения Кузнецова и заявил, что все проблемы форварда связаны с травмами.

– Кузнецову, который в прошлом сезоне выступал за СКА, трудоустроиться в НХЛ будет заметно сложнее?

– Кузнецов – мастер, игрочище, звезда даже по меркам НХЛ. Единственный вопрос – его травмы. Опасение у заокеанских клубов лишь по поводу его здоровья. Если всё будет в порядке, то Евгений подпишет контракт.

– Думаете, именно с травмами были связаны перепады Кузнецова в прошлом сезоне?

– Конечно, со здоровьем. Поправит его, и всё будет хорошо. В принципе, у него возраст некритичный по нынешним меркам – 33 года. Ещё сезона четыре сможет выступать на серьёзном уровне.

– Случай с Кузнецовым, наверное, ещё и пример, что зайти из НХЛ в КХЛ не так просто, если ты даже мастер.

– Да, это вопрос психологии. Многие, приезжая оттуда, думают, что здесь будет легко и просто. А разница не такая большая между двумя лигами – уровень КХЛ достаточно хороший. Главная проблема – болельщики, специалисты, журналисты ждут от возвращенцев лучшей игры, чем от тех, кто постоянно выступает здесь. Если не получается, то оказываешься под серьезным прессом, – цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».

Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.