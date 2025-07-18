Главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз ответил на вопрос, кого считает своим учителем

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз выразил благодарность Питеру Лавиолетту, вместе с которым работал в «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, весной Лавиолетт был отправлен в отставку с поста главного тренера «Рейнджерс».

«Ну, в первую очередь – Питер Лавиолетт. Он дал мне первый шанс поработать в НХЛ, и за это я буду благодарен ему всегда. То, как он распределяет роли, как управляет процессами – я видел всё это своими глазами, и, конечно, это были две совершенно разные организации. Я многому научился. Мы добились немалого за те годы, что работали вместе», – приводит слова Мьюза Sportskeeda.