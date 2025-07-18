Форвард «Автомобилиста» Шаров высказался об иностранных тренерах в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров ответил на вопрос об увеличении числа иностранных специалистов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Самое главное, чтобы в КХЛ приезжали не просто иностранные тренеры, а которые действительно чему-то могут научить, показать что-то новое. На самом деле у нас много хороших российских тренеров. В любом случае интересно посмотреть на иностранных специалистов. Но лично для меня без разницы, какой национальности тренер. Если зрителям интересно смотреть, что команда показывает при иностранце, значит, всё хорошо», — приводит слова Шарова Legalbet.

Отметим, что в КХЛ стало больше специалистов из Северной Америки. К главному тренеру «Авангарда» Ги Буше и Бенуа Гру, возглавляющему «Трактор», присоединился Боб Хартли («Локомотив»). Также сообщается, что Жерар Галлан возглавит «Куньлунь Ред Стар».