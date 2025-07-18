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«Торпедо» претендует на Владимира Ткачёва. Игроку сделано контрактное предложение

«Торпедо» претендует на Владимира Ткачёва. Игроку сделано контрактное предложение
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Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» сделало предложение нападающему Владимиру Ткачёву, которое было позитивно воспринято стороной хоккеиста.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с нынешним клубом действует до 31 мая 2030 года.

В пятницу, 18 июля, «Авангард» объявил, что обсуждает расторжение контракта с Ткачёвым. Позже генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин сообщил, что соглашение с нападающим будет расторгнуто. Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Владимира Ткачёва, в свою очередь, заявил, что причиной разрыва служит недопонимание между хоккеистом и главным тренером омичей Ги Буше.

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