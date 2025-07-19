Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» подписал долгосрочный контракт с форвардом Виларди на $ 45 млн

«Виннипег» подписал долгосрочный контракт с форвардом Виларди на $ 45 млн
Комментарии

«Виннипег Джетс» подписал долгосрочный контракт с нападающим Габриэлем Виларди, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на шесть лет, общая сумма контракта – $ 45 млн (кэпхит $ 7,5 млн).

25-летний форвард выступает за «Джетс» с 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 71 матче в регулярном чемпионате, где заработал 61 (27+34) очко. В плей-офф на счету Виларди девять игр, в которых он отметился голом и тремя результативными передачами.

Всего в НХЛ нападающий провёл 291 встречу (вместе с плей-офф), где набрал 187 (93+94) очков. Виларди был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ в 2017 году в первом раунде под общим 11-м номером.

Материалы по теме
Официально
«Виннипег» и форвард Морган Бэррон подписали новое соглашение на два сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android