«Виннипег» подписал долгосрочный контракт с форвардом Виларди на $ 45 млн

«Виннипег Джетс» подписал долгосрочный контракт с нападающим Габриэлем Виларди, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на шесть лет, общая сумма контракта – $ 45 млн (кэпхит $ 7,5 млн).

25-летний форвард выступает за «Джетс» с 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 71 матче в регулярном чемпионате, где заработал 61 (27+34) очко. В плей-офф на счету Виларди девять игр, в которых он отметился голом и тремя результативными передачами.

Всего в НХЛ нападающий провёл 291 встречу (вместе с плей-офф), где набрал 187 (93+94) очков. Виларди был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ в 2017 году в первом раунде под общим 11-м номером.