«Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с «ястребами» действовало до 31 мая 2030 года. Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста, в свою очередь, заявил, что причиной разрыва служит недопонимание между игроком и главным тренером омичей Ги Буше.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что нижегородское «Торпедо» сделало предложение Ткачёву, которое было позитивно воспринято стороной хоккеиста.