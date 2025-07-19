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«Похоже на вредительство». Трёхкратный олимпийский чемпион — о селекции «Авангарда»

«Похоже на вредительство». Трёхкратный олимпийский чемпион — о селекции «Авангарда»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о селекционной работе омского «Авангарда» в нынешнее межсезонье.

— Вы же видите, что происходит в «Авангарде», там всё очень непредсказуемо. Сначала утащили Рашевского, теперь выпихивают уже своего воспитанника Ткачёва. Я так понимаю, всё это делается, мягко говоря, не бесплатно, летят большие деньги. За чей счёт такой банкет? Логики в нём нет. Скорее похоже на вредительство.

— Как вы видите данную ситуацию?
— Сразу было понятно, что новый тренер из Канады будет ставить свой хоккей – силовой, агрессивный, в стиле «тяни-толкай». Ткачёв в него не вписывается, тем более после тяжёлой травмы.

Я считаю, что тренер Буше очень сильно рискует. Ход с Ткачёвым – непопулярный, он заставляет задуматься и болельщиков, и хоккеистов команды. Давление на Буше в сезоне будет очень высоким, его можно снять только безупречным результатом. Права на ошибку уже нет, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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