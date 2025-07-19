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«Куньлунь» серьёзно хочет поменять свою политику». Черкас — о возможном назначении Галлана

«Куньлунь» серьёзно хочет поменять свою политику». Черкас — о возможном назначении Галлана
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном назначении Жерара Галлана на пост главного тренера «Куньлунь Ред Стар».

«Возможное подписание Галлана говорит о том, что «Куньлунь» серьёзно хочет поменять свою политику. Не быть в конце турнирной таблицы, а представлять серьёзную команду. Видимо, Крылов хочет это сделать. Начали с тренера, правильно. А с кого ещё начинать? А уже вместе с тренером создавать боеспособную команду, которая будет отвечать всем требованиям, а не просто существовать в КХЛ. Тот факт, что в лиге появляются такие тренеры с именем, это тоже позитивный момент. Пусть я и приверженец российских тренеров, но тем не менее появление подобных специалистов очень даже неплохо», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

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