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Вячеслав Быков поделился ожиданиями от работы Хартли в «Локомотиве»

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от работы Хартли в «Локомотиве»
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от работы специалиста Боба Хартли в «Локомотиве».

«Каждый клуб действует согласно своей внутренней ситуации и политике. У «Локомотива» есть опыт работы как с нашими, так и с иностранными специалистами. И у Хартли есть шансы на успех», — приводит слова Быкова LiveResult.

Ранее Хартли возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Также он приводил команды к чемпионским титулам в НХЛ (Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 2001 году), АХЛ (Кубок Колдера с «Херши» в 1997 году) и швейцарской лиге (победа с «Цюрихом» в 2012 году).

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