Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Иногда приходится расставаться с теми, кто очень дорог». «Авангард» — об уходе Ткачёва

«Иногда приходится расставаться с теми, кто очень дорог». «Авангард» — об уходе Ткачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала сообщение в связи с уходом нападающего Владимира Ткачёва из клуба.

«Хоккей — суровый спорт не только потому, что каждый матч полон столкновений и драматических сюжетов, всё это присуще и околохоккейной жизни. Иногда приходится расставаться даже с теми, кто очень дорог.

Но мы не говорим «прощай», мы говорим «удачи» — и точно знаем, что «Авангард» (как и Омск) навсегда покинуть невозможно», — сказано в сообщении команды.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба Вконтакте.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с «ястребами» действовало до 31 мая 2030 года.

Материалы по теме
Официально
«Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android