«Иногда приходится расставаться с теми, кто очень дорог». «Авангард» — об уходе Ткачёва

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала сообщение в связи с уходом нападающего Владимира Ткачёва из клуба.

«Хоккей — суровый спорт не только потому, что каждый матч полон столкновений и драматических сюжетов, всё это присуще и околохоккейной жизни. Иногда приходится расставаться даже с теми, кто очень дорог.

Но мы не говорим «прощай», мы говорим «удачи» — и точно знаем, что «Авангард» (как и Омск) навсегда покинуть невозможно», — сказано в сообщении команды.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба Вконтакте.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с «ястребами» действовало до 31 мая 2030 года.